Джонсон завил, что отсрочка Brexit навредит Великобритании и ЕС

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Премьер Великобритании Борис Джонсон в одном из переданных писем председателю Евросовета Дональду Туску заявил, что вариант с переносом крайнего срока Brexit плох для обеих сторон. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, перенос невыгоден ни ЕС ни Великобритании. Кроме того, он может навредить отношениям между двумя сторонами.

Джонсон добавил, что он напомнил об этой позиции парламенту.

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