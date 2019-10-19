Джонсон уведомит Туска об отсрочке даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главе Евросовета Дональду Туску письмо по отсрочке даты Brexit. Об этом сообoает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
Устная договоренность об этом между ними была достигнута вечером субботы, 19 октября.
Джонсон подтвердил, что письмо будет отправлено главе Евросовета именно в этот день.
Как отмечается, на основании этого послания Туск начнет консультироваться с лидерами стран ЕС, о том, как действовать дальше.
По имеющейся информации, обсуждение может продлиться несколько дней.
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