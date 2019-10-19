Меркель провела переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 19 октября, переговоры с президентом России Владимиром Путиным,. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Общение между Меркель и российским лидером состоялось в рамках телефонного звонка.

Отмечается, что во время переговоров они затронули вопросы подготовки к скорейшему проведению саммита «нормандской четверки».

Кроме того, Путин и Меркель обсудили тему транзита газа через Украину, а также ситуацию в Сирии и Ливии.