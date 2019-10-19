Депутат ДНР обвинил Киев в имитации выполнения минских соглашений

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопк заявил, что Киев имитирует выполнение минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, Киев избегает реализации комплекса мер по соглашению своим заявлением о принятии законов об амнистии для участников конфликта в Донбассе.

Онопк напомнил, что по пятому пункту документа никто из представителей ДНР и ЛНР не должен привлекаться к ответственности за военную и политическую борьбу.

Он также подчеркнул, что любой закон, принимаемый киевскими властями и касающийся самопровозглашенных республик, должен быть согласован с Донецком и Луганском.

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