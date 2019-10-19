Лукашенко заявил, что устал быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал от работы на должности главы государства. Об этом сообщает БелАт.

Белорусский лидер отметил, что его жизнь напоминает бег белки в колесе, однако подчеркнул, что таковой является жизнь всех глав государств.

Он также добавил, что, несмотря на плотный график, у него остается свободное время, например чтобы выбраться на шашлыки.

«Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать», — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что может позволить себе отдых, если нет важных запланированных мероприятих.

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