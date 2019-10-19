Лукашенко заявил, что устал быть президентом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал от работы на должности главы государства. Об этом сообщает БелАт.
Белорусский лидер отметил, что его жизнь напоминает бег белки в колесе, однако подчеркнул, что таковой является жизнь всех глав государств.
Он также добавил, что, несмотря на плотный график, у него остается свободное время, например чтобы выбраться на шашлыки.
«Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать», — сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что может позволить себе отдых, если нет важных запланированных мероприятих.
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