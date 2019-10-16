Госдеп лишили права влиять на политику США по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за проведение украинской политики трех представителей администрации, отстранив от этого чиновников Госдепартамента. Об этом информирует NBC со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.

По его словам, о данном решении стало известно на организованной Малвейни ранее встрече. В ходе нее он сообщил, что за решения по Украине ответственными станут посол США при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, который был тогда спецпредставителем по Украине.

Сам Кент и другие чиновники Госдепа, которые отвечали за вопросы по Украине, были отстранены.

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