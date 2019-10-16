Ким Чен Ын поднялся на священную гору в преддверии новых политических операций

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору Пэктусан в преддверии новых «великих операций». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника северокорейского лидера.

По словам источника, Ким Чен Ын поднимается на священную гору каждый раз, когда намеревается сделать что-то грандиозное для того, чтобы «удивить мир» и продвинуть Северную Корею вперед.

Помощник председателя Государственного совета КНДР также отметил, что во время своей поездки на гору северокорейский лидер был переполнен эмоциями и очень радовался.

Эксперты предполагают, что Ким Чен Ын намерен выступить против международных санкций и давления относительно программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

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