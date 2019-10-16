Появились фото Ким Чен Ына на коне

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KCNA/Reuters

Северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало фотосессию председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына на белом коне.

Кадры были сделаны во время восхождения на священную гору Пэктусан.

На фотографиях северокорейский лидер верхом на белом рысаке скачет на фоне заснеженных лесов и гор.

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