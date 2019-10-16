Байден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик считает, что Соединенные Штаты неминуемо ждут проблемы, если «эксцентричный, сумасшедший» Трамп победит в президентской гонке.

Байден также выразил мнение, что американский лидер ничего не понимает во внешней политике, а его действия вызваны страхом за собственное переизбрание.

Демократ также отметил, что Трамп подверг критике НАТО, но положительно отозвался о президенте России Владимире Путине.

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