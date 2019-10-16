Адвоката Трампа уличили в связи с обвиняемым юристом

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил $500 тысяч за выполнение работы для компании, соучредителем которой является украинско-американский бизнесмен, арестованный по обвинению в финансировании избирательной кампании, сообщает Reuters.

Бизнесмен Лев Парнас якобы является близким партнером Джулиани и участвовал в расследовании в отношении Джо Байдена, который является конкурентом Трампа на выборах 2020 года.

По словам Джулиани, его наняли для юридической консультации по вопросам мошенничества.

Федеральные прокуроры «изучают взаимодействие» Джулиани с Парнасом.