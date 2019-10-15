США едут на переговоры с Эрдоганом
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Вице-президент США Майкл Пенс собирается провести переговоры с властями Турции о ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вместе с Пенсом в обсуждении будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.
Уточняется, что американская делегация планирует совершить свой визит в среду, 16 октября.
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