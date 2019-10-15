США едут на переговоры с Эрдоганом

Вице-президент США Майкл Пенс собирается провести переговоры с властями Турции о ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вместе с Пенсом в обсуждении будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Уточняется, что американская делегация планирует совершить свой визит в среду, 16 октября.

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