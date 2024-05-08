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Иностранцам с ВНЖ в регионах Новороссии продлили срок пребывания

Иностранцам с ВНЖ в регионах Новороссии продлили срок пребывания до 31 декабря

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Иностранцы, которые получили вид на жительство или удостоверение на проживание в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел РФ.

«Иностранным гражданам (кроме граждан Украины) и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство или удостоверение на постоянное проживание, выданные уполномоченными органами ДНР, ЛНР или Украины, которые по состоянию на 30 сентября 2022 года были зарегистрированы по месту жительства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, продлено право проживания на этих территориях на основании имеющихся у них документов до 31 декабря 2024 года включительно», — следует из сообщения МВД России.

Отмечается, что граждане могут обратиться в отделения МВД по месту проживания, где можно подать заявление о выдаче вида на жительство в России.

До этого сообщалось, что Россия предоставила вид на жительство 83-летнему гражданину Латвии Александрсу Димитриевсу после того, как были урегулированы вопросы, связанные с неточностью в написании его фамилии.

Ранее посольство России в Латвии осудило решение КС республики о депортации россиян.

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