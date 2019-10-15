Зеленский разрешил вести прослушку двум ведомствам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет национальному антикоррупционному бюро и госбюро самостоятельно вести прослушку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подпись президента была поставлена 15 октября 2019 года.

До этого закон одобрил парламент. «За» проголосовали 330 парламентариев при минимуме в 226 голосов.

Документ вступит в силу через день его официального публикования в прессе, однако некоторые пункты вступят в силу 1 января 2020.

НОВОСТИ ПО ПРЕССЕ:

— Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушивании его кабинета

— В вентиляции кабинета главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки