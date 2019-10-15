Трамп пригрозил быстро уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что может пойти на такой шаг, если турецкая сторона не перестанет «идти по опасному и деструктивному пути».
Речь идет о военной операции Анкары на севере Сирии.
Также Трамп отметил, что США будут в агрессивной манере вводить экономические санкции в отношении тех, кто имеет отношение к операции Турции в Сирии, а также занимается ее финансовой поддержкой.
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