Трамп пригрозил быстро уничтожить экономику Турции

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что может пойти на такой шаг, если турецкая сторона не перестанет «идти по опасному и деструктивному пути».

Речь идет о военной операции Анкары на севере Сирии.

Также Трамп отметил, что США будут в агрессивной манере вводить экономические санкции в отношении тех, кто имеет отношение к операции Турции в Сирии, а также занимается ее финансовой поддержкой.

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