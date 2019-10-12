СМИ узнали о призывах Луценко к отставке Йованович
Экс-генеральный прокурор Украины Юрию Луценко призывал к тому, чтобы добиваться отставки экс-посла США на Украине Мари Йованович. Об этом сообщает NBCNews.
Отмечается, что он склонял двух приближенных адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к этому.
Уточняется, что украинцы-информаторы Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман имели частичную роль в отставке бывшей на тот момент послом США на Украине Йованович.
По данным СМИ, у Луценко были разногласия с Йованович относительно хода дел о коррупции. Кроме того, он якобы пытался добиться одобрения представителей администрации Трампа.
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