Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Порошенко

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что лидеры ЕС в шоке от поведения экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает RT.

По словам Минченко, Порошенко встревожен возможным уголовным делом против него, поэтому он ведет такую политическую активность.

Он также прокомментировал слова действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Эксперт считает, что Украина является для европейских лидеров раздражающим фактором и им безразлично поведение Порошенко в том числе.

«В Европе нет какого-то большого напряжения по поводу Порошенко и нет особых восторгов относительно Зеленского. Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора», — сказал Минченко.

В завершении он подчеркнул, что слова Зеленского преувеличены.

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