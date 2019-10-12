Додон подарил обещанный подарок Путину

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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (слева), который находится в России с... Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (слева), который находится в России с...
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (слева), который находится в России с...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подарил обещанный подарок на день рождения — вино российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Молдавский лидер рассказа, что бочки вине его собственного приготовления были доставлены в Москву.

«Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — пояснил Додон.

Известно, что Путин ранее лестно отзывался об алкогольном напитке молдавского президента.

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