Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко «постановочными»

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказался о президентстве экс-лидера Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что все пресс-конференции бывшего президента носили постановочный характер. Саакашвили добавил, что телеканалы также получали особые указания, например о темах и тезисах эфиров, а также списки тех, кого нельзя приглашать.

Кроме того, по словам политика, в случае, если «неугодный» вопрос все таки начали задавать, то микрофон у спикера сразу отключался.

По мнению экс-президента Грузии, это являлось причиной, почему Порошенко выглядел неубедительным, когда отвечал иностранцам на вопросы о коррупции.

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