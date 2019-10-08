Эксперт заявил о сближении Турции и России после слов Трампа

Россия и турецкая сторона начали сближаться после слов американского президента Дональда Трампа, который пообещал уничтожить экономику Турции. Так считает профессор факультета международных отношений университета Абант Иззет Байсал (Болу) Али Яман, передает РИА «Новости».

Ученый считает, что Трамп сам подтолкнул Турцию и Россию друг к другу своими словами. Он напомнил, что Россия и Турция заключили соглашение, которое позволит постепенно перейти к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между странами.

По словам профессора, Турция хочет иметь хорошие отношения и с Россией, и с США, поэтому она балансирует, но есть некоторые нюансы.

«У Турции с РФ сложности из-за Сирии... Но и с США все очень непросто: возник кризис из-за американской поддержки курдских формирований в Сирии», — пояснил Али Яман.

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