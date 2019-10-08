Памятник Порошенко установили на Украине

Памятник бывшему президенту Украины Петру Порошенко установили в Запорожье. Об этом рассказал пользователь Михаил Шнайдер в фейсбуке, прикрепив фотографию.

На кадрах виден цветной памятник бывшего украинского лидера в костюме, голубой жилетке и галстуке небесного цвета. Памятник Порошенко стоит посреди деревьев, вероятно, его установили в парке или лесу.

«Кто-нибудь знает, как называется этот Диагноз?» — подчеркнул автор.

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