В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал наиболее важным вопрос о том, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а не о том, какую из ролей занимает каждая страна.

Пресс-секретарь сказал, что в сложившейся ситуации необходимо помочь Украине справиться и решить эту проблему.

Песков также добавил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе, пояснил он.

До этого Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины.