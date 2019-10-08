Трамп осыпал Турцию комплиментами после угроз разрушить экономику

Американский президент Дональд Трамп напомнил про положительные черты Турции после того, как накануне пообещал уничтожить ее экономику, если страна не будет присматривать за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, люди стали забывать, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов.

«С ними также было хорошо иметь дело, спасая жизни людей в провинции Идлиб», — добавил Трамп.

Также президент США добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

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