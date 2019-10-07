Додон поздравил Путина с днем рождения

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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Сообщение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Он пожелал Путину крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений.

Додон также выразил уверенность, что опыт, энергия и силы Путина будут направлены на достижение высоких целей развития и модернизации России.

Также глава Молдавии подтвердил готовность в дальнейшем укреплять молдавско-российских отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие.