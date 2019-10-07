Додон поздравил Путина с днем рождения
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Сообщение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Он пожелал Путину крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений.
Додон также выразил уверенность, что опыт, энергия и силы Путина будут направлены на достижение высоких целей развития и модернизации России.
Также глава Молдавии подтвердил готовность в дальнейшем укреплять молдавско-российских отношений.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие.