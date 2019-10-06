Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера». Инцидент произошел в эфире передачи «Свобода слова» на канале «Украина».
Зачинщиком спора стал Билецкий. Он заявил, что бывший президент хотел первым подписать формулу и применить ее, но не вышло. Также националист сказал, что ждет наступления прекрасного времени, когда страна попрощается с Порошенко.
Однако бывший глава государства отметил, что он уже попрощался с националистом.
«За страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — добавил Порошенко.
Кроме того, он напомнил, что это он «отвечал за минский процесс», а не Билецкий.
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