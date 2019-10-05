В конгрессе США нашли доказательства попытки Трампа шантажировать Зеленского

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Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что смс-переписка сотрудников Госдепартамента с помощником украинского президента Андреем Ермаком является доказательством того, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп шантажировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Когрессмен отметил, что долгие годы выступал за тесные отношения между США и Украиной.

«Украина была частью Советского Союза и сейчас равняется на Запад, нам следует протянуть ей руку помощи, а мы вместо этого толкаем Украину к России», — сказал Энгел.

По словам политика, отказ госсекретаря Майкла Помпео и других лиц из администрации президента помочь расследованию в конгрессе может быть приравнен к деятельности, за которую полагается импичмент.

«Многое из происходящего бессмысленно, кроме того, что президент пытался использовать ресурс США, чтобы развязать политическую схватку. А это уже неприемлемо», — подчеркнул Энгел.

Он также считает, что резка реакция Трампа на запуск процедуры импичмента говорит о том, что президент «сорвался с цепи» и «дыма без огня не бывает».

Ранее сообщалось, что Волкер рассказал, как пытался переубедить Трампа поверить Зеленскому.