Захарова напомнила Западу о двойных стандартах в борьбе с фейками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в политике двойных стандартов в вопросе борьбы с распространением фейковых новостей, передает RT.

В частности, она отметила, что страны Запада проводят форумы в защиту журналистика, используя в качестве примера Джулиана Ассанжа.

Захарова добавила, что страны, которые заявляют, что новые технологии обрушат пропагандистские машины, продолжают сами вести пропагандистскую политику.

Она пояснила, что нельзя требовать честности и открытости, и при этом бросать за решетку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства.