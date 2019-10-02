Лавров сравнил «формулу Штайнмайера» с уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр заявил, что никакого плана Б по минским соглашениям быть не может.
Он добавил, что сама по себе «формула» является уступкой и компромиссом по сравнению с первоначально одобренным Советом Безопасности ООН текстом минских соглашений.
Лавров напомнил, что в самом начале закон предполагал фиксацию особого статуса в конституции, а уже затем проведение выборов. Он также отметил, что вопрос о сроках проведения «нормандской встречи» должен решаться между президентами.
Ранее сообщалось, что Лавров заявил о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах.