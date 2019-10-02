Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной по газу
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия давно была готова к переговорам с Украиной по газу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лидер сказал, что российская сторона открыта к обсуждению данного вопроса с украинскими партнерами уже долгое время.
Однако, как отметил Путин, украинская сторона никак не могла «раскачаться», и сформировать необходимые органы власти, которые были бы наделены полномочиями к ведению переговоров.
Эти слова прозвучали во время выступления президента на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Ранее Путин заявил об исключительно коммерческом характере «Северного потока — 2».