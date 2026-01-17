Размер шрифта
Армия

Хинштейн рассказал о ситуации в Курской области после обстрелов ВСУ

Хинштейн: за минувшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию Курской области
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, также в период с 09:00 часов 16 января до 07:00 часов 17 января военные сбили 36 украинских беспилотников различных типов над Курской областью. 10 раз вражеские дроны атаковали курскую территорию с помощью сбросов взрывных устройств.

В результате сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены фасад и остекление двух частных домов, две легковые машины в хуторе Александровка Рыльского района. Власти окажут владельцам необходимую помощь в восстановлении имущества, добавил Хинштейн.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 17 января силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 99 украинских беспилотников самолетного типа, 12 из них — над Курской областью.

Ранее российские военные начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.

