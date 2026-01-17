Размер шрифта
Появились новые жесткие кадры, на которых гаишники обстреляли Porsche с человеком

В Подмосковье регистратор патрульного авто записал, как гаишники стреляли в Porsche 
В Подмосковье водитель Porsche не остановился по просьбе сотрудников ДПС, после чего протаранил их автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Приключения балашихинского лихача, протаранившего машину ДПС, глазами полицейских. Жители подмосковной Балашихи сомневались, реальная ли это история. Ведь все разворачивалось в лучших традициях голливудских фильмов», — говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора патрульного автомобиля видно, что иномарка не останавливается по просьбе сотрудника ДПС, тогда правоохранители оперативно садятся в машину и устраивают погоню за нарушителем.

По данным канала, за рулем иномарки был Равиль Аймалетдинов, кроме водителя в Porsche находился его брат. Почему мужчина не остановил транспорт по просьбе гаишников – неизвестно.

Прокуратура Подмосковье сообщила, что в результате произошедшего никто не пострадал, а у иномарки были нечитаемые номера. Также выяснилось, что ранее водитель Равиль Аймалетдинов привлекался за сбыт наркотиков.

Ранее в Подмосковье завели дело на водителя Porsche после задержания со стрельбой.
 
