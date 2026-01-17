Размер шрифта
Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак

ТАСС: Xiaomi зарегистрировал в России товарный знак для красящих веществ и машин
Китайская технологическая корпорация Xiaomi зарегистрировала одноименный товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Компания подала заявку в Роспатент в августе 2025 года. Товарные знаки зарегистрированы сроком на 10 лет по 14 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в частности, связанных с красящими веществами, машинами, музыкальными инструментами, а также другими товарами и рядом услуг.

Xiaomi основана в 2010 году в Пекине. Изначально компания производила смартфоны и различную бытовую электронику. В 2024 году Xiaomi представила свой первый электромобиль.

До этого американская технологическая компания Intel, приостановившая свою деятельность на территории РФ в 2022 году, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак. Согласно МКТУ, товарный знак связан с рядом технических средств и услуг для высокопроизводительных вычислений и интеллектуального анализа в области облачных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее компания Samsung зарегистрировала товарные знаки в России.

