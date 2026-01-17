Посол РФ в Норвегии оценил политику Запада по Арктике

Политика стран Запада, запугивавшего якобы создаваемыми Россией и Китаем «угрозами» в Арктике, продемонстрировала свою несостоятельность. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Проводимая странами Запада политика целенаправленного запугивания мира мифическими российскими и китайскими угрозами в северных широтах продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность, вернувшись в контексте Гренландии бумерангом против ее застрельщиков в Европе», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что ряд европейских стран пытается воспользоваться разногласиями между арктическими государствами и укрепить свои позиции в регионе. Главным образом это касается держав, у которых нет значительных природных ресурсов. Такие страны стремятся компенсировать недостаток за счет Гренландии и поэтому хотят «застолбить свое военное присутствие» на острове.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но продолжает оставаться частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к своей стране. В марте 2025 года российский лидер Владимир Путин назвал серьезным план Вашингтона установить контроль над Гренландией.

15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной миссии НАТО в Гренландии. Как писали СМИ, в общей сложности страны — члены Североатлантического альянса из числа европейских государств направят на датский остров 34 военных.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о принадлежности Гренландии.