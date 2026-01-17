Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Посол РФ в Норвегии оценил политику Запада по Арктике

Посол РФ Корчунов назвал несостоятельной политику Запада в отношении Арктики
Светлана Шевченко/РИА Новости

Политика стран Запада, запугивавшего якобы создаваемыми Россией и Китаем «угрозами» в Арктике, продемонстрировала свою несостоятельность. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Проводимая странами Запада политика целенаправленного запугивания мира мифическими российскими и китайскими угрозами в северных широтах продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность, вернувшись в контексте Гренландии бумерангом против ее застрельщиков в Европе», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что ряд европейских стран пытается воспользоваться разногласиями между арктическими государствами и укрепить свои позиции в регионе. Главным образом это касается держав, у которых нет значительных природных ресурсов. Такие страны стремятся компенсировать недостаток за счет Гренландии и поэтому хотят «застолбить свое военное присутствие» на острове.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но продолжает оставаться частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к своей стране. В марте 2025 года российский лидер Владимир Путин назвал серьезным план Вашингтона установить контроль над Гренландией.

15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной миссии НАТО в Гренландии. Как писали СМИ, в общей сложности страны — члены Североатлантического альянса из числа европейских государств направят на датский остров 34 военных.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о принадлежности Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642583_rnd_5",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+