Российская чемпионка ОИ вышла замуж за певца из Gayazovs Brothers

Олимпийская чемпионка Бирюкова вышла замуж на певца Тимура Гаязова 
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова вышла замуж за певца Тимура Гаязова из группы Gayazovs Brothers. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав несколько видео со свадебной церемонии.

«16.01.2026. Я счастлива!» — написала Бирюкова, прикрепив эмодзи «сердечко».

Свадьба состоялась в Таиланде. Гаязов объявил, что встречается с Бирюковой в апреле 2025 года, а через несколько месяцев — в декабре — пара объявила о помолвке. Гаязов и Бирюкова ровесники, им обоим по 27 лет.

Бирюкова завоевала золото летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро, она в составе сборной России стала победительницей в групповом многоборье. Также в этой дисциплине гимнастка выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в 2014 году. В своей карьере Бирюкова становилась победительницей Европейских игр в 2019 году, на этом же турнире она завоевала бронзу, а также дважды она брала золото Универсиады — оба раза в 2017 году. Тогда же она завоевала бронзовую награду на этом турнире.

Ранее теннисистка Арина Соболенко намекнула на свадьбу после победы в Брисбене.
 
