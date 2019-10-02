Путин отказался просить у США снятия санкций

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Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает «Интерфакс».

«Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду», — заявил Путин.

При этом он пояснил, что просить бесполезно.

Также глава российского государства заявил, что в Вашингтоне «придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций».

Ранее Путин заявил, что Москва не совершила деструктивных шагов в отношении Вашингтона.