Путин отказался просить у США снятия санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает «Интерфакс».
«Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду», — заявил Путин.
При этом он пояснил, что просить бесполезно.
Также глава российского государства заявил, что в Вашингтоне «придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций».
Ранее Путин заявил, что Москва не совершила деструктивных шагов в отношении Вашингтона.