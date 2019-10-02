Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, президент в шутку ответил американскому модератору, что Россия «обязательно будем это делать».

«Highly likely (очень вероятно) — мы это уже слышали», — сказал Путин.

При этом, повернувшись к модератору он сообщил: «По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует».

ОН добавил, что «это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно».

Глава российского государства также сказал, что все что делает Вашингтон в настоящий момент, он делает во вред себе.

Ранее Путин заявил, что Москва не совершила деструктивных шагов в отношении Вашингтона.