Путин: Москва не совершила деструктивных шагов в отношении Вашингтона

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии российской энергетической недели (РЭН) заявил, что Москва не совершила ни одного деструктивного шага в отношении Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, глава государства ответил на вопрос журналистов, существуют ли ошибки, которые Россия могла допустить по отношению к Соединенным Штатам.

«Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении США. Просто ни одного», — сказал Путин.

Он также отметил, что пока прогресса в отношениях двух стран не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об отношениях с Трампом.