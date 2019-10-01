Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что скоро будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который будет содержать положения из «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский.

По словам главы Украины, документ подразумевает проведение выборов на территориях ДНР и ЛНР, которые неподконтрольные Киеву. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что выборы прошли по стандартам.

Ранее сообщалось, что украинская делегация подписала «формулу Штанмайера».