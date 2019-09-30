Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о «российском спецназе» в Норвегии

Посольство России в Осло опровергло данные СМИ, согласно которым на территории королевства действует российский спецназ. Об этом сообщается в публикации, размещенной на странице дипломатического представительства в фейсбуке.

В посте эту информацию называют фейком и грубой провокацией.

По мнению дипломатов, некие круги Норвегии пустили в массы эти сообщения с целью усилить образ врага в лице России.

Кроме того, согласно словам в публикации, это могло быть сделано, чтобы оправдать дополнительное выделение средств накануне представления оборонного бюджета и долгосрочного плана развития вооруженных сил королевства в октябре.

«Мы считаем, что такие методы не соответствуют журналистской этике», — заключили в публикации.

До этого СМИ сообщили, что российский спецназ обнаружили в Норвегии.