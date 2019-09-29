Генпрокурор США «зол и удивлен», что Трамп говорил о нем с Зеленским

Генпрокурор США Уильям Барр был рассержен и удивлен, когда узнал, что президент Дональд Трамп «впутал» его в скандал из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает Associated Press.

По данным агенства, Барр не знал, что Трамп сказал Зеленскому, что и он, и его адвокат Руди Джулиани могут помочь расследовать дела Джо Байдена .

«Я сделаю так, чтобы г-н Джулиани позвонил вам, и я также собираюсь позвонить генеральному прокурору Барру, и мы разберемся с этим», — якобы сказал Трамп Зеленскому во время телефонного разговора.

Уточняется, что Байден не был в курсе деталей разговора.