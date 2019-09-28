Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях

Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечается, премьер злоупотреблял своим положением, будучи на должности мэра Лондона в 2008-2016 годах.

Согласно изданию, обвинения в адрес Джонсона изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC).

Уточняется, что речь идет о связях между премьером и американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая при помощи Джонсона получила в 2013-2014 годах $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.

Более того, издание подчеркивает, что Акури под давлением была включена в состав трех деловых делегаций Британии, которые посещали Израиль, Малайзию, Сингапур и США. Причем ее компании не соответствовали нужным требованиям.

При этом сам Джонсон заявил, что всегда действовал «в полном соответствии с правилами».