Порошенко встревожен отставкой Волкера

Экс-глава Украины Петр Порошенко назвал отставку спецпредставителя США Курта Волкера тревожной новостью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер», — написал он.

Также бывший глава Украины добавил, что Волкер придавал чувство уверенности на Украине.

По словам Порошенко, спецпредставитель США внес большой вклад в укрепление стратегического партнерства Украины, а также установил высокий стандарт доверия и взаимодействие.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Волкер уходит в отставку.