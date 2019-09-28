Бундестаг призвал к ослаблению санкций против России

Члены ряда фракций парламента ФРГ призвали к ослаблению санкции против России. Об этом сообщает RT Deutsch.

Как отмечается, представитель социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль заявил, что властям страны необходимо начать сближение с Россией. При этом он упомянул, что к этому также призывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Другой депутат из Партии левых отметил, что у ФРГ есть высокие шансы на то, чтобы достигнуть снятия антироссийских санкций. Политик обратил внимание на то, что Берлин больше всего пострадал от финансовых ограничений в адрес России.

Ранее сообщалось, что политик из партии Меркель призвал снять санкции с России.