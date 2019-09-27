Лавров назвал паранойей «российский след» в скандале с Трампом и Зеленским

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления о причастности России к сюжету с лидером США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским являются паранойей.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не смогут разговаривать с зарубежными коллегами.

Западные СМИ заявляли, что в ходе телефонных переговоров Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.