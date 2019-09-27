В Рады призвали Зеленского обнародовать аудиозапись разговора с Трампом

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины Владимира Зеленского обнародовать аудиозапись телефонного разговора главы государства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выразил уверенность, что аудиоматериал существует.

«Согласно моим источникам, в офисе президента подобный протокол был задействован в ходе разговора с Дональдом Трампом, — заявил Гончаренко.

Западные СМИ заявляли, что в ходе телефонных переговоров Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Ранее сообщалось, что специального представителя США в НАТО Курта Волкера втянули в скандал с импичментом Трампа из-за звонка Зеленскому.