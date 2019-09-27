Deutsche Welle грозит лишение аккредитации за призывы в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что информация о нарушении российского законодательства немецкой телекомпанией Deutsche Welle подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что комиссия завершила работу по вопросу «Немецкой волны». В ходе нее сведения о действиях телекомпании, нарушающих российские законы, была признана реальной.

Уточняется, что своими призывами «Москва, выходи!» на несанкционированные массовые акции в июле, медиахолдинг преступил закон о митингах, а также закон, регулирующий избирательные процессы. Эти нарушения котируются как административные.

Пискарев добавил, что реакцией на эти нарушения займутся уполномоченные органы.

Он напомнил, что по статье 5.11 Кодекса РФ об административных нарушениях агитация для иностранных юридических лиц запрещена.

Теперь Deutsche Welle грозит лишение аккредитации и признание в России иноагентом.

Ранее представители Deutsche Welle отказались участвовать в расследованиях Госдумы.