Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула от него журналиста
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать свой вопрос главе государства, сообщил в фейсбуке журналист Михаил Ткач. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ткач прикрепил фотографии, на которых Мендель и охранники Зеленского отталкивают журналиста, который пытался задать вопрос.
Он задался вопросом, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное поведение.
«Как это называется?! Свобода слова?!» — написал Ткач.
Он отметил, что в США Зеленский говорил про «новую страну». Ткач назвал свою публикацию «скринами из новой страны».