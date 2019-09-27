Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать свой вопрос главе государства, сообщил в фейсбуке журналист Михаил Ткач. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ткач прикрепил фотографии, на которых Мендель и охранники Зеленского отталкивают журналиста, который пытался задать вопрос.

Он задался вопросом, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное поведение.

«Как это называется?! Свобода слова?!» — написал Ткач.

Он отметил, что в США Зеленский говорил про «новую страну». Ткач назвал свою публикацию «скринами из новой страны».