США ввели санкции против трех россиян

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Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство финансов США.

Американская сторона считает, что они участвуют в схеме уклонения от санкций, которые направлены на облегчение доставки авиатоплива вооруженным силам России, действующим в Сирии.

Кроме того, в связи с этим власти США ввели ограничительные меры против одной российской компании и пяти судов.

Ранее Минфин США расширил список санкций против России по Украине.