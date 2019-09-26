Телеканал «112 Украина» лишили лицензии

close
РИА «Новости»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание, передает «112 Украина».

Все члены совета проголосовали за отказ в продлении лицензии.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина».