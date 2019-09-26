Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс, передает РИА «Новости».
Также он заявил о готовности взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Минск готов принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.