Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс, передает РИА «Новости».

Также он заявил о готовности взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Минск готов принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.