Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что его разговор с Лавровым был недолгий. Российский министр подошел к нему и пожелал познакомиться. После этого Лавров заявил, что российская сторона хочет окончания войны в Донбассе. В ответ на это Зеленский согласился и выразил такое же желание.

Также, по словам Зеленского, Лавров поздравил его с завершением обмена заключенными между странами.

Выслушав Лаврова, Зеленский обратился к нему: «Если вы готовы, то давайте закончим войну?».

Также он предложил российскому министру отдать «их территории» и обменять других заключенных.

Ранее сообщалось, что Лавров переговорил с Зеленским.